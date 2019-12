Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen mit Bus kollidiert - Zwei Schwerverletzte

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring/Riemekestraße ist am Freitag ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Ein Mädchen und eine Frau erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 07.20 Uhr fuhr eine 44-jährige VW-Caddy-Fahrerin auf der Riemekestraße stadtauswärts. An der Kreuzung Heinz-Nixdorf-Ring bog sie bei grün nach links ab, ohne einen entgegenkommenden Linienbus durchfahren zu lassen. Der 36-jährige Busfahrer fuhr stadteinwärts auf der Riemekestraße und war bei grün angefahren, um den Heinz-Nixdorf-Ring geradeaus zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Caddy frontal mit der linken vorderen Ecke des Busses. Das Auto wurde zurückgeschleudert und blieb mit Totalschaden in der Einmündung liegen. Der Bus kam mit einem Frontschaden und der Front auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Die einzige Passagierin im Bus, ein sechsjähriges Mädchen, erlitt schwere Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde schwer verletzt. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Bis 10.00 Uhr mussten die Kreuzung und der Heinz-Nixdorf-Ring teilweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

