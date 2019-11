POL-E: Essen: Im Essener Süden hat Carina Fischer die Leitung der Polizeiinspektion Süd übernommen- Polizeirätin versieht ihren Dienst nun in ihrer Heimatstadt

Polizei Essen

Im Essener Süden hat Carina Fischer die Leitung der Polizeiinspektion Süd übernommen- Polizeirätin versieht ihren Dienst nun in ihrer Heimatstadt

Essen

45117 E.- Stadtgebiet: Seit wenigen Wochen hält eine neue Chefin (32) die Fäden der Polizeiinspektion Süd in der Hand. Polizeirätin Carina Fischer ist gebürtige Essenerin und freut sich, jetzt auch dienstlich in ihrer Heimatstadt tätig werden zu dürfen. Aus ihrer Inspektion, die sich noch an der Norbertstraße 5-7 befindet, leitet sie auch die Polizeiwachen in Rüttenscheid, Rellinghausen, Frohnhausen und Kettwig, sowie zahlreiche Bezirksdienststellen in den Stadtteilen. In ihrem Studium der Rechtswissenschaften legte die Juristin ihren Schwerpunkt auf den Bereich der Kriminalwissenschaften, was ihr nun bei ihrer Arbeit zugutekommt. Zuvor war die Volljuristin bei der hiesigen Bezirksregierung in Düsseldorf und auch als Anwältin tätig. Zum 1. Oktober 2019 übertrug ihr Polizeipräsident Frank Richter die Leitung der Polizeiinspektion Süd und wünschte ihr viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben./Peke

