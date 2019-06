Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2019

Heilbronn (ots)

Külsheim: Brandermittler untersuchen Brandursache

Nach dem Brand eines Elektrofachgeschäfts in der Nacht auf Dienstag in der Straße Taubenbaum in Külsheim versuchen nun Brandermittler der Polizei die Brandursache rauszufinden. Gegen 0.10 Uhr wurde der Polizei das Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann wenig später mit den Löscharbeiten, welche bis gegen 5 Uhr andauerten. Das Gebäude wurde durch die Flammen, die Rauch- und Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und ist teilweise einsturzgefährdet. Das Lager des Geschäfts brannte vollständig ab. Ein Großteil der Ware im Verkaufsraum ist ebenfalls verbrannt oder wurde durch Löscharbeiten unbrauchbar. Angaben zur genauen Sachschadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

