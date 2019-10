Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendliche versprühen Feuerlöscher in Tiefgarage und lösen Feueralarm aus

Freiburg (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Montagmittag, 21.10.2019, in einer Tiefgarage in Bad Säckingen einen Feuerlöscher versprüht und den Feueralarm ausgelöst. So rückte gegen 16:00 Uhr die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann umsonst zur Parkgarage in der Waldshuter Straße aus. Mindestens zwei Pkws und das Parkdeck wurden durch den Feuerlöscherinhalt verunreinigt. Ein Zeuge sah zumindest drei Jugendliche zu Fuß von der Örtlichkeit flüchten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell