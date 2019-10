Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Diebstahl in Tankstelle - Polizei sucht Zeuge!

Freiburg (ots)

Zu einem Diebstahl einer Wodka-Flasche kam es bereits am Donnerstag, 03.10.2019, gegen 19.30 Uhr, an einer Tankstelle "In der Teichmatt". Ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Während des Diebstahls war noch ein weiterer Mann in der Tankstelle, welcher den Dieb an der Schulter packte, um ihm von seinem Vorhaben abzuhalten. Der Dieb rannte aber aus der Tankstelle und flüchtete. Der Mann hatte zuvor auch einige Worte mit dem 41-jährigen gewechselt. Der Zeuge war mittleren Alters und blond und hatte eine kleine Jungen dabei. Zur weiteren Abklärung des Diebstahls wird der Zeuge gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/ma

