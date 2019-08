Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 23.-25.08.2019

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug In der Zeit von Freitag, 23.08.2019, 18:00 Uhr, und Samstag, 24.08.2019, 07:10 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in Sande, zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Movano. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch ein bereits beschädigtes Fenster, Zutritt zur Ladefläche des Transporters. Im Fahrzeuginneren wurde das Steuergerät und das Pkw-Radio beschädigt. Des Weiteren wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs von innen heraus eingetreten. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit. Sachbeschädigung an Bushaltestelle Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 23.08.2019, 18:00 Uhr, und Samstag, 24.08.2019, 06:47 Uhr, die Verglasung einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Sande. Es wurde die linke Glasscheibe, Größe 1 m x 2 m, zerschlagen. In beiden Fällen bittet die Polizei, Hinweise dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 mitzuteilen. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein 51-jähriger Fahrer eines Opel Combo befuhr am Samstag, 24.08.2019, gg. 00:21 Uhr, die Landesstraße 812 von Bottens kommend, in Fahrtrichtung Haddien. Der Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und verunfallte mit seinem Pkw im angrenzenden Seitengraben. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 24.08.2019, gg. 21:30 Uhr, kam es in der Straße Kiebitzhörn im Wangerland, zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Focus befuhr die Straße mit mäßiger Geschwindigkeit und streifte nach dem Durchfahren einer Kurve das Fahrzeug eines entgegenkommenden 48-jährigen Fahrzeugführers. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Seat befuhr am Samstag, 24.08.2019, gg. 16:40 Uhr die Dollstraße in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich übersah der Pkw-Fahrer ein 12-jähriges, vorfahrberechtigtes Kind, auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Eine 60-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Damenrad am Samstag, 24.08.2019, gg. 14:30 Uhr, die Heinrich-Tönjes-Straße aus Richtung Combi- Parkplatz kommend. Aus entgegengesetzter Richtung kam der Radfahrerin ein 49-jähriger Fahrer eines BMW entgegen. Die Fahrradfahrerin fuhr unvermittelt diagonal über die Fahrbahn und übersah hierbei das entgegenkommende Fahrzeug. Der Fahrer des Pkw konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 24.08.2019, gg. 20:10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Kundenparkplatz eines Eiscafes in der Nee Straat im Wangerland. Ein Fahrer eines Pkw VW Touareg fuhr rückwärts und beschädigte eine Straßenlaterne. Danach stieg der Fahrer aus und begutachtete den vermeintlichen Schaden. Im Anschluss setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug und verließ den Unfallort in Fahrtrichtung Busbahnhof, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallhergang wurde durch Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Unfallverursacher konnte im Nachhinein ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Versuchter Einbruchdiebstahl In der Nacht von Samstag, 24.08.2019 auf Sonntag, 25.08.2019 kam es in Rahrdum zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Kiosk. Dabei versuchten die bisher unbekannten Täter die Glaseinfassung der Eingangstür mit einem Stein einzuwerfen. Zum Eindringen in die Räumlichkeiten des Kiosks kam es allerdings nicht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

