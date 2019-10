Polizei Mettmann

POL-ME: Restaurantbrand in Haan: Polizei geht von Brandstiftung aus - Haan - 1910085

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Haan bereits berichtete (siehe Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/4404558), brannte in der Nacht zu Freitag (18. Oktober 2019) der Anbau eines Restaurants an der Bahnhofstraße in Haan. Gegen 1:20 Uhr vernahm eine Anwohnerin einen starken Rauchgeruch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr, welche zeitnah eintraf und den Brand unter Kontrolle brachte.

Ein 49 Jahre alter Mann sowie eine 58 Jahre alte Frau wurden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Augenscheinlich wurde ein Regal im Eingangsbereich des Restaurantanbaus vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Dazu fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Freitag zum angegebenen Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges im Umfeld des Restaurants beobachtet oder hat Hinweise auf den oder die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

