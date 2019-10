POL-ME: 59-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall mit Lkw schwer verletzt - 1910082

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (17. Oktober 2019) kam es an der Einmündung Düsseldorfer Straße / Liebigstraße in Hilden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Hilden schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter LKW-Fahrer die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. Als er an der Einmündung Düsseldorfer Straße / Liebigstraße links abbiegen wollte, stieß er mit der 59-Jährigen zusammen, die zeitgleich mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn überquerte. Die Frau stürzte zu Boden und rutschte unter den Anhänger des LKW, wobei sie schwer verletzt wurde. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten umgehend Rettungskräfte und Polizei, welche zeitnah eintrafen.

Die Radfahrerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

