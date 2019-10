Polizei Mettmann

POL-ME: Schwelbrand an Dachgaube: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - Ratingen - 191081

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (17. Oktober 2019) ist es an der Dachgaube eines Einfamilienhauses an der Ploenniesstraße in Ratingen-Lintorf zu einem Schwelbrand gekommen. Glücklicherweise entstand dabei nur ein Sachschaden - es

Gegen 22:45 Uhr hatte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Ploenniesstraße dichten Qualm von der Dachgaube seines Hauses aufsteigen sehen und umgehend die Feuerwehr alarmiert, welche über die Rettungsleitstelle wiederum die Polizei informierte. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr konnten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen und so einen größeren Schaden verhindern.

Die Polizeibeamten stellten bei ihren darauffolgenden Ermittlungen zur Brandursache fest, dass noch am Nachmittag Dachdeckerarbeiten an der Gaube ausgeführt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe es dabei schon einen kleinen Brand aufgrund eines unsachgemäßen Einsatzes eines Bunsenbrenners gegeben, der von den Arbeitern jedoch selbst gelöscht wurde. Die Polizei geht davon aus, dass der neuerliche Brand einige Stunden später auf mögliche Glutnester zurückzuführen sind, welche bei dem ersten Brand nicht vollständig gelöscht wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

