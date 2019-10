Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Velbert - 1910080

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend (17. Oktober 2019) ist ein 49-jähriger Mann aus Velbert bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad schwer verletzt worden.

Der Velberter war um kurz vor 20 Uhr mit seinem Fahrrad über die Von-Humboldt-Straße gefahren. Nach übereinstimmenden Zeugenberichten verlor der Mann dann beim Rechtsabbiegen in die Brehmstraße auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. An dem Fahrrad entstand nur ein geringer Schaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell