POL-ME: Infostand der "ASSe" auf dem Jubiläumsplatz - Mettmann - 1910083

Mettmann (ots)

Der nächste INFO-Stand der Mettmanner ASSe findet statt:

Wann:

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 10 bis 12.30 Uhr

Wo:

40822 Mettmann, Jubiläumsplatz, Fußgängerzone (Wochenmarkt)

Themen:

"Sichere Teilnahme am Straßenverkehr als Kraftfahrer / Radfahrer / Fußgänger", Schutz vor Trickbetrug / Trickdiebstahl" sowie "Schutz vor Einbruch- und Taschendiebstahl"

Am kommenden Mittwoch (23. Oktober 2019) stellen sich die Mettmanner Sicherheitsberaterinnen und -berater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit ("ASS!") wieder einmal persönlich und mit ihren Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit in der Kreisstadt Mettmann vor. Bei diesem Wochenmarktbesuch werden sie von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann, dem für Mettmann zuständigen Verkehrssicherheitsberater, Polizeihauptkommissar Udo Loppnow, tatkräftig unterstützt.

Für die Seniorenberater und Seniorenberaterinnen stehen an diesem Tage erneut die drei bereits bekannten Beratungsmodule:

- "Sichere Teilnahme am Straßenverkehr" ,

- "Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug" sowie

- "Schutz vor Einbruchdiebstahl"

im Fokus. Dazu werden einfache Verhaltenstipps von Senioren für Senioren weitergegeben. Ziel ist es, ältere Menschen hinsichtlich ihrer Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren und Alternativen aufzuzeigen, um nicht an einem Verkehrsunfall beteiligt zu werden, bzw. diesen Personenkreis auch gezielt mit Verhaltenstipps vor Trickdieben und Trickbetrügern zu warnen und zu schützen, die immer wieder gerne gerade an Wohnungs- und Haustüren von Senioren auftreten. Darüber hinaus geben die Berater auch wertvolle Informationen zur Verhinderung von Einbruch- und Taschendiebstahldelikten.

