Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.10.2019, wurde ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Wittlingen entdeckt. Nach einem längeren Urlaubsaufenthalt waren die Bewohner am Samstag zurückgekommen und hatten zunächst Auffälligkeiten am Dichtungsgummi der Haustüre, am nächsten Morgen auch einen verbogenen Türschließer erkannt. So müssen sich Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen an der Türe zu schaffen gemacht haben, um sie aufzubrechen. Das gelang nicht. Betroffen war ein Haus in der Haagener Straße. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell