Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Autofahrer missachtet Haltezeichen der Polizei

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 23.10.2019, hat ein alkoholisierter Autofahrer in Lörrach die Haltezeichen eines Polizeibeamten nicht beachtet und ist an der Kontrollstelle vorbeigefahren. Gegen 23:40 Uhr war der 41-jährige auf die Kontrollstelle in der Wiesentalstraße zugefahren. Obwohl er deutlich zum Anhalten aufgefordert wurde, ignorierte er die Zeichen und fuhr weiter. Auf einem nahegelegenen Parkplatz konnte der Fahrer überprüft werden. Er roch nach Alkohol, weshalb ein Alcomatentest gemacht wurde, der einen Wert von knapp einem Promille anzeigte.

