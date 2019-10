Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Graffiti im Sachsenwaldgymnasium

Ratzeburg (ots)

08.10. 2019 | Kreis Stormarn - 07.10.2019 Reinbek In der Zeit von Mittwoch, den 02.10.2019, 18:20 Uhr, bis Montag, den 07.10.2019, 07:00 Uhr, wurde in das Sachsenwaldgymnasium in der Schulstraße in Reinbek eingebrochen. Nachdem die Täter durch einem Fenster in das Gebäude gelangt sind, sprühten diese mit oranger Sprühfarbe FONKE "FAM" an eine Flurwand. Weiterhin wurde ein Feuerlöscher entleert, Toilettenpapier in den Gängen verteilt und Tische und Stühle in den Gängen zusammengeschoben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Einbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum in dem Bereich des Sachsenwaldgymnasiums verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

