Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

33181 Bad Wünnenberg (ots)

(ah) Freitag, 06.12.19, 17:20 Uhr, 33181 Bad Wünnenberg-Haaren, L636 / L818, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Eine 19jährige Fahrzeugführerin wollte in Haaren mit ihrem Pkw aus Richtung Niederntudorf kommend nach links in Richtung Henglarn abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der 43jährige Fahrzeugführer des anderen Pkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro.

