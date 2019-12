Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt - Tatverdächtige hatten "interessante" Begründungen für den Diebstahl parat

Dortmund (ots)

"Mir hat man vor kurzem mein Fahrrad gestohlen, jetzt besorge ich mir halt ein Neues" und "....ist doch nur ein Jugendstreich.", so die Erklärungen zweier 19-jähriger Tatverdächtiger aus Lünen, die am 21.12.2019 versuchten, auf der Münsterstraße in Dortmund ein Fahrrad zu stehlen.

Einer Zeugin waren die beiden Männer kurz nach Mitternacht aufgefallen, weil sie sich sehr verdächtig für ein an einer Bushaltstelle an der Münsterstraße verschlossenes Fahrrad interessierten. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei über die Notrufnummer "110".

Als die Beamten eintrafen, waren die beiden Verdächtigen nicht mehr direkt an dem Fahrrad, rund 100 Meter entfernt checkten sie das weitere Umfeld. Die Beamten suchten sich einen geeigneten Platz, um das Treiben rund um das Rad im Auge zu behalten. Und siehe da: Kurze Zeit später kamen die beiden 19-Jährigen zurück und begannen, mit einem Bolzenschneider das Schloss des Rades aufzubrechen.

Gegen die unverzügliche Festnahme wehrte sich einer der beiden Lüner vehement. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der Widerstand gebrochen werden und beide Männer mussten zunächst mit zur Wache. Gegen den renitenten Fahrraddieb wird zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Den Bolzenschneider stellten die Beamten sicher.

Die nur wenig originellen Begründungen der beiden Festgenommenen nahmen die Beamten zu Protokoll.......

