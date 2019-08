Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 03.08.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Mann beim Schwimmen verstorben - Langenselbold

Zu einem "Badeunfall" kam es am Freitagabend in dem Strandbad Kinzigsee. Ein 65Jähriger Badegast verstarb aus bislang nicht bekannter Ursache während seines Aufenthaltes im Wasser und wurde durch die Badeaufsicht aus dem Wasser geborgen. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Polizei hat die Todesursachenermittlungen aufgenommen.

2. Autowaschanlage überfallen, zwei Räuber flüchtig - Gelnhausen

Beim Aufschließen einer Autowaschstraße im Industriegebiet Hailer am Samstagmorgen wurde der Mitarbeiter von zwei "maskierten" Täter überwältigt und mit einem Messer bedroht. Die dunkel gekleideten Räuber, die mit Motorradhauben auf den Köpfen unkenntlich waren, nahmen eine Tasche mit den Einnahmen an sich und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Personen werden als ca. 180-190 cm groß, vermutlich männlich, eine schlank, die andere kräftig, beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 - 8270 bei der Polizei zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 03.08.2019, Carlos Mußgang, PvD

