POL-PDLD: Germersheim - "Nicht mehr auf den Beinen halten...

...konnte sich ein 63 - jähriger Autofahrer, welcher in Sondernheim eine Fahrbahnschwenkung zu spät erkannte und in Folge dessen eine Laterne sowie mehrere Verkehrsschilder beschädigte. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 20 Uhr. Der Fahrer hatte sich bei dem Verkehrsunfall u.a. Schürfwunden zugezogen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr Germersheim hinzugezogen. Weiterhin waren Mitarbeiter der Stadtwerke im Einsatz. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich vollgesperrt werden.

