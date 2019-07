Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße, Valve/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen haben Polizisten am späten Mittwochabend (11. Juli) zwei Autofahrer gestoppt, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Um 22.25 Uhr hielten die Beamten auf der Wolfsberger Straße einen 25-jährigen Lüdinghauser an. Ein Blick in die geröteten Augen des Mannes veranlasste die Polizisten, ihm einen freiwilligen Drogenvortest anzubieten. Dieser bestätigte den Verdacht auf Cannabiskonsum. Es folgte eine Blutprobe auf der Wache. Um 0.30 Uhr stoppten Beamte auf der Straße Valve einen 18-jährigen Olfener. Erweiterte Pupillen, verlangsamte Reaktion... Dem positiven Drogenvortest-Ergebnis folgte eine Blutprobe auf der Wache. Beiden wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell