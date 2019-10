Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei wurden mit Betäubungsmittel ertappt

Görlitz (ots)

Am Dienstag den 01. Oktober 2019, in den frühen Morgenstunden, ertappt die Bundespolizei in Görlitz innerhalb kurzer Zeit zwei in Weißwasser wohnhafte Deutsche, die Betäubungsmittel mit sich führten.

Die beiden Verdächtigen im Alter von 32 und 41 Jahren wurden zu nahezu gleicher Zeit in der Hugo-Keller-Straße angetroffen.

Beide Männer erhielten Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 1,4 Gramm Crystal und 11 Gramm Marihuana sichergestellt.

