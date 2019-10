Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ladendieb gefasst

Görlitz (ots)

Am Dienstag, den 01. Oktober 2019 wurde gegen 11:00 Uhr eine Streife des Bundespolizeireviers Görlitz von einem Mann angesprochen, der unmittelbar zuvor einen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Nähe des Görlitzer Wilhelmsplatzes beobachtet hatte.

Aufgrund der sehr guten Beschreibung des Zeugen konnten die Ordnungshüter den 21-jährigenTäter kurze Zeit später in der Nähe der Stadtbrücke Görlitz festnehmen.

Der in Zgorzelec wohnhafte junge Mann hatte die nicht bezahlten Artikel in seinem Rucksack verstaut, um sie offenbar vor neugierigen Blicken zu schützen. Die gestohlene Ware, sieben Poloshirts und zwei Sweatshirts wurden sichergestellt und konnten kurze Zeit später dem Leiter des geschädigten Geschäftes wieder ausgehändigt werden.

Den gefassten Ladendieb übernahm zuständigkeitshalber das Polizeirevier Görlitz.

