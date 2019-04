Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zwei schwerverletzte Personen bei einem Rollerunfall

Voerde (ots)

Am 16.04.2019, gegen 16.34 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Rollerfahrer aus Dinslaken zusammen mit seiner 55-jährigen Sozia die Frankfurter Str.in Richtung Wesel. An der Einmündung zur Bahnhofstraße kollidierte der 67-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit einem in gleicher Richtung vorbeifahrenden LKW. Der 67-Jährige und seine 55-jährige Sozia verletzten sich bei der Kollision mit dem LKW schwer. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Frankfurter Str. wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

