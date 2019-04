Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Hecke geriet bei Gartenarbeiten in Brand

Zehn Personen verletzt

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag gegen 10.25 Uhr geriet bei Gartenarbeiten eine drei Meter hohe Gartenhecke einer Firma an der Straße Schwanenschlatt in Brand. Mehrere Mitarbeiter der Firma, im Alter von 21 bis 58 Jahren, versuchten daraufhin den Brand mit Feuerlöschern zu löschen und atmeten den Rauch ein. Zwei Kinder, 8 und 11 Jahre alt, in einem Nachbarhaus bemerkten die Flammen und rannten aus dem Haus. Dabei atmeten auch sie den Rauch ein und erlitten einen Schock. Zehn Personen mussten insgesamt vor Ort ärztlich betreut werden. Sieben Personen, darunter auch die beiden Kinder, konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Drei Personen im Alter von 21, 24 und 58 Jahren verletzten sich schwer aber nicht lebensgefährlich. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Notfallseelsorger kümmerten sich um die beiden Kinder.

Der Einsatz der Mitarbeiter zahlte sich aus. Sie hielten das Feuer mit vereinten Kräften und mit Hilfe von 24 Feuerlöschern so lange in Schach, bis die Feuerwehr eintraf und die Löscharbeiten übernahm. Dennoch brannte die Hecke auf einer Länge von 13 Metern nieder.

