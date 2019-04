Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter flüchtet mit Handtasche in den Heubergpark

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Montag gegen 16.55 Uhr lief eine 62-jährige Weselerin über den Gehweg des Kaiserrings. In Höhe einer Tankstelle, kurz vor dem Eingang zum Heubergpark, rempelte sie ein Unbekannter von hinten an und entriss ihr eine beigefarbene Handtasche. Anschließend flüchtete er durch den Heubergpark in Richtung Innenstadt. Drei Zeuginnen, die im Heubergpark saßen, hörten die Hilfeschreie der 62-Jährigen, nahmen die Verfolgung des Täters auf, konnten ihn jedoch nicht einholen. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Beschreibung des Täters:

deutsch, 170 cm groß, 16-17 Jahre alt, hellbraune Haare, schlanke Statur, kantiges Kinn, schwarzes oder weißes Cap, schwarzes Sweatshirt, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Beschreibung der Tasche:

beigefarbene Damenhandtasche mit braunen Tragebügeln, dunklem Boden und zwei aufgesetzten dunklen Taschen mit Reißverschlüssen. In der Tasche befanden sich neben einer schwarzen Ledergeldbörse auch Bargeld, eine EC-Karte, ein Personalausweis, eine Krankenkassenkarte, eine Gleitsichtbrille mit schwarz-weiß gesprenkeltem Gestell und ein Handy.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell