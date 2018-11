POL-HSK: Graffiti an Sporthalle

Winterberg (ots) - Die Sporthalle an der Ursulinenstraße wurde zwischen Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 08 Uhr, durch Graffiti beschmiert. Die unbekannten Täter besprühten die Außenfassade mit schwarzer Farbe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

