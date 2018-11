POL-HSK: Schrottdieb in Wennigloh

Arnsberg (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Dienstag, um 12.55 Uhr, einen Schrottsammler auf der Straße "Am Born" in Wennigloh. Der Mann entwendete Altmetall aus einem offenen Abfallcontainer. Der Täter war mit einem grünen Kleinlaster mit offener Laderampe unterwegs. Beschreibung: Südländisches Aussehen, etwa 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, etwa 1,80 Meter groß. Wer kann Angaben zu dem Schrottsammler machen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

