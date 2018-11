Hochsauerlandkreis (ots) - Korrekturmeldung (Telefonnummer Polizei Brilon):

Marsberg In der Zeit vom 17. Bis zum 25. November versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße einzubrechen. Die Täter gingen die Kellertür an, schafften es jedoch nicht diese aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Brilon Einen Mercedes Sprinter sowie hochwertiges Werkzeug konnten unbekannte Täter am Wochenende aus dem Gebäude eines Handwerksbetriebes an der Möhnestraße entwenden. Zwischen Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, schlugen die Täter ein Loch in die Wand der Lagerhalle. Im Gebäude brachen sie mehrere Bürotüren auf und entwendeten mehrere Autoschlüssel. In der Lagerhalle suchten die Einbrecher gezielt nach Werkzeugen und packten dieses vermutlich in einen abgestellten Sprinter. Anschließend öffneten sie das Tor und flüchteten mit dem Mercedes. An dem Kleintransporter waren die Kennzeichen HSK-HB368 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

