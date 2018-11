Hochsauerlandkreis (ots) - Hallenberg:

In der Hauptstraße wurde am Freitag zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter gelangten über die Haustür in das Objekt. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

