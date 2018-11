POL-HSK: Mit 1,5 Promille nach Hause

Schmallenberg (ots) - In Westfeld kontrollierten Beamte der Polizeiwache Schmallenberg am Montagmorgen gegen 03.15 Uhr einen 24-jährigen Schmallenberger in der Dorfstraße. Der Mann war mit seinem Wagen auf dem Weg nach Hause. Bei Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Schmallenberger. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

