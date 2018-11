POL-HSK: Einbruch in Firmengebäude

Marsberg (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, kam es zwischen 12:00 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Fliesengeschäft im Gansauweg in Marsberg. Die Täter drangen durch Aufhebeln der Eingangstür ins Gebäude ein. Es wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Es steht bislang noch nicht eindeutig fest, ob die Einbrecher Beute machen konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 in Verbindung zu setzen. (MS)

