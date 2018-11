POL-HSK: Raub in Neheim konnte schnell aufgeklärt werden

Arnsberg (ots) - Am Spätnachmittag kam es in Arnsberg Neheim auf der Mendener Straße im Bereich der Skateranlage zu einem Raubdelikt. Hier wurde der 18-jährige Geschädigte durch einen zunächst unbekannten Täter angesprochen und aufgefordert ihm eine Musikbox auszuhändigen. Als der 18-Jährige diese Forderung abwies, drohte der Unbekannte mit Schlägen. In der Folge griff der Unbekannte an den Hals seines Opfers und drohte diesem Schläge in Richtung seines Kopfes an. Der 18-Jährige konnte sich aus dem Griff jedoch lösen und sich vom Täter etwas absetzen. Der Täter nutzte die Gelegenheit, nahm die an einer Sitzgelegenheit abgestellte Musikbox an sich und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Der Täter konnte durch die Polizei jedoch schon kurz nach der Tat ermittelt und in seiner Wohnung angetroffen werden. Hier wurde auch die entwendete Musikbox aufgefunden. Der einschlägig bekannte 27-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Arnsberg. (Mo.)

