POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Brilon (ots) - In der Nacht zum 24.11.2018 befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw in Hoppecke die Straße Auf der Wankel in FR Dominitstraße bzw. Heinrich-Kaiser-Straße. Zur Unfallzeit war der Pkw der Geschädigten in Höhe der Hausnummer 26 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Diesen übersah die 20-Jährige. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro entstand. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei der Unfallfahrerin deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutprobe und ein vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis waren die Folge. (Mo.)

