POL-HSK: Zettelschreibender Zeuge gesucht

Arnsberg (ots) - Am späten Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Einkaufsparkplatz am Widayweg eine Verkehrsunfallflucht. Als eine 33-jährige Autofahrerin nach dem Einkauf gegen 17.40 Uhr zu ihrem grünen Opel zurückkehrte, bemerkte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe sowie frische Unfallspuren an ihrem Auto. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und Angaben zum flüchtigen Fahrzeug auf dem Zettel hinterlassen. Durch die Hinweise konnte der flüchtige Autofahrer durch die Polizei ermittelt werden. Zur weiteren Unfallbearbeitung wird der zettelschreibende Zeuge gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

