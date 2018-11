POL-HSK: Graffiti an Kapelle

Hallenberg (ots) - Unbekannte Täter besprühten am Wochenende die Rückwand der Wallfahrtskapelle an der Merklinghauser Straße mit gelber Farbe. Die Kapelle war erst vor wenigen Monaten renoviert worden. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

