POL-BN: Bonn Endenich: Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen - Fahrrad und Rollator sichergestellt

Bonn (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (21.11.2018)kam es in Bonn-Endenich zu einem Diebstahl: Gegen 15:30 Uhr verließ eine 31-jährige Frau kurz ihr unverschlossenes Auto, welches in der Theodor-Brinkmann-Straße parkte. Als sie wiederkam, ertappte sie einen jungen Mann, als dieser sich gerade an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Die Frau sprach den Mann an, der daraufhin sofort in Richtung Sebastianstraße flüchtete. Besonders auffällig: Der junge Mann war mit einem Rollator unterwegs. Später stellte die 31 Jährige fest, dass ihre Bankkarte fehlte. Sie informierte die Polizei.

Der von der 31-Jährigen beschriebene Flüchtige konnte kurze Zeit später im Zuge der Nahbereichsfahndung unweit des Tatortes angetroffen werden. Den Rollator fanden die Beamten an ein Fahrrad angeschlossen. Rollator und Fahrrad seien sein Eigentum, gab der 36-Jährige gegenüber den Polizisten an. Eine Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades ergab jedoch, dass das Zweirad als gestohlen gemeldet worden war. Da der 36-jährige mutmaßliche Dieb auch keine plausible Erklärung zu den Eigentumsverhältnissen des Rollators machen konnte, wurden Fahrrad und Rollator sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Von dort wurde er nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung anschließend entlassen.

