Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vier illegale Ukrainer

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen, den 30.September 2019 stoppten Bundespolizisten einen Transporter auf der BAB 4 bei Görlitz. Im Fond des Fahrzeuges saßen drei Ukrainer, die in Deutschland für den 38-jährigen Fahrer und Firmeninhaber illegal gearbeitet hatten.

Gegen 8:00 Uhr geriet ein Opel Zafira mit ukrainischen Kennzeichen ins Visier der Bundespolizisten. Bei der Durchsuchung des Gepäcks wurden Arbeitskleidung, Werkzeuge und Aufzeichnungen, die auf eine Erwerbstätigkeit hindeuteten, aufgefunden.

Dokumente, die eine legale Arbeitsaufnahme der ukrainischen Insassen erlaubt hätten, konnten die vier Männer (19, 36, 38, 40) jedoch nicht vorlegen. Da der Aufenthalt in Deutschland nicht für touristische Zwecke bestimmt war, sondern offensichtlich der illegalen Arbeitsaufnahme diente, wurden die Ukrainer zunächst in Gewahrsam genommen.

Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei dem 38-jährigen Fahrer um den Chef einer in Polen ansässigen Firma handelt und die drei Mitinsassen seine Angestellten sind. Laut Aussagen des 38-Jährigen waren sie zuvor auf einer Baustelle in Aachen tätig und befänden sich nun auf dem Weg in die Heimat.

Bei drei Männern (19, 36, 40) wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Außerdem wurden 1.500 Euro illegaler Lohn und 450 EUR Sicherheitsleistung einbehalten.

Gegen den 38-jährigen Firmenchef ermittelt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nun wegen des Einschleusens von Ausländern. Für sein Strafverfahren wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4500 EUR einbehalten.

Über die Aufenthaltsbeendigung und mögliche Einreisesperren entscheidet heute die zuständige Ausländerbehörde.

