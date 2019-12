Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Handtasche entrissen - Securitymitarbeiter stellen vermutlichen Täter - #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18.12.2019), gegen 04:20 Uhr, war eine 63-Jährige zu Fuß am Kölner Tor zu ihrer Arbeitsstelle unterwegs. Plötzlich wurde ihr gewaltsam die Handtasche entrissen. Die Frau fiel zu Boden und rief um Hilfe. Der Täter floh in den Obergraben. Zwei Mitarbeiter (31 und 41) einer Security-Firma, welche in der Siegener Unterstadt unterwegs waren, kamen der Frau zu Hilfe, riefen die Polizei und verfolgten den Täter. Kurze Zeit später konnte der vermutliche Räuber von den beiden Security-Mitarbeitern im Obergraben angetroffen und festgehalten werden. Der 28-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die vom Täter weggeworfen Handtasche wurde in einem Innenhof gefunden.

