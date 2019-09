Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch gemeldet

Lengerich (ots)

In einen Baumarkt im Teutopark sind in der Nacht zum Donnerstag (19.09.2019) unbekannte Täter eingestiegen. Bei dem gewaltsamen Vorgehen überwanden sie gegen 03.25 Uhr zunächst den Zaun des Areals, machten sich dann an dem Gebäude zu schaffen und brachen schließlich eine Zugangstür auf. Weiterhin gewaltsam vorgehend, schlugen sie dann zwei Innentüren auf und verschafften sich so auch Zutritt zu einem Büro. Nachdem sie durch ein Loch in der beschädigten Tür in den Raum gelangt waren, suchten sie dort offensichtlich nach Bargeld. Der von den Täter angerichteten Sachschäden liegen bei einigen Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell