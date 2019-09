Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Diebstähle angezeigt

Mettingen (ots)

Unbekannte Diebe haben sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (17.09.2019), 07.30 Uhr, in den Hinterhof des Mehrfamilienhauses Wismarer Straße 14 begeben. Dort machten sie sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen. An einem Peugeot, einem VW, einem Renault und an zwei Opel-Fahrzeugen schraubten sie die Antennen ab und nahmen sie mit. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Dieb bzw. die Diebe vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt auch: Wo sind die fünf gestohlenen Antennen geblieben?

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell