Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche gemeldet

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen Samstagmittag (14.09.2019) und Dienstagmittag (17.09.2019) in einen Friseursalon am Sandufer einbrechen. Dabei machten sie sich an der Eingangstür und an einem Fenster zu schaffen. Obwohl sie mehrfach ein Werkzeug ansetzten, scheiterten sie und gelangten nicht in die Geschäftsräume. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. In der Nacht zum Mittwoch (18.09.2019) waren Diebe an der Taubenstraße unterwegs. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 06.55 Uhr gingen sie zum Seiteneingang einer Imbissstube. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, sahen sich in der Lokalität um und entwendeten schließlich 10 Euro Bargeld. Neben dem Schaden an der Tür sind weitere Schäden zu beklagen. Die Täter öffneten sämtliche Gefrierschränke und ließen diese offen stehen. Die Ware ist nun unbrauchbar. Ein dritter Einbruch ist an der Beckstraße verübt worden. Hier brachen Diebe in der Nacht zum Mittwoch (18.09.2019), nach 18.00 Uhr, an einer Kindertagesstätte ein Fenster auf. Bei der Suche nach Diebesgut fanden der oder die Täter einen Tresor, den sie aus den Halterungen brachen und mitnahmen. Den Safe transportierten sie mit einem Speisewagen. Der angerichtete Sachschaden wird hier auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell