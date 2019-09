Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Ringstraße haben sich am Dienstag Diebe (17.09.2019) aufgehalten. Der Wohnungsinhaber hatte das Gebäude am frühen Morgen gegen 05.00 Uhr verlassen und dabei die Zugangstür im Obergeschoss abgeschlossen. Als er am Abend gegen 19.00 Uhr zurückkehrte, stellte er zunächst nichts Ungewöhnliches fest. Im Weiteren bemerkte er dann, dass sich unbekannte Personen in seinen Räumen aufgehalten und einen Safe gestohlen hatten. Zur Beute gehören zwei Armbanduhren und zwei Schreckschusswaffen. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstag in dem Wilmsberger Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

