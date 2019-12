Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein verbotswidriges Wendemanöver führte zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleintransporter.

Am Samstag (21. Dezember) befuhr ein 45-jähriger Mann aus Nörvenich mit einem Kleintransporter um 14.25 Uhr die Europaallee aus Richtung Kölner Straße kommend in Richtung eines im Gewerbegebiet ansässigen Baumarktes. Neben ihm saßen eine 14-jährige Jugendliche und eine 44-jährige Frau im Fahrzeug. Zeitgleich fuhr in Höhe eines Schnellrestaurants eine 41-jährige Frau aus Köln mit ihrem PKW vom angrenzenden Parkstreifen auf die Fahrbahn und wollte trotz vorhandener Fahrstreifenbegrenzung ("durchgezogene Linie") wenden. Dabei kam es zur Kollision mit dem Kleintransporter. Die Insassen beider Fahrzeug wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Europaallee in beide Richtungen gesperrt werden. (mp)

