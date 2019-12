Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zusammenstoß mit Notarzteinsatzfahrzeug - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden eine Notärztin und deren Fahrer leicht verletzt.

Am Freitag (20. Dezember) befuhr ein 30-jähriger Mitarbeiter der Feuerwehr Hürth mit einem Notarzteinsatzwagen die Bonnstraße aus Hürth kommend in Richtung Pulheim. Auf dem Beifahrersitz saß eine 56-jährige Notärztin. Das Team war unterwegs zu einem medizinischen Notfall, als es um 17.45 Uhr die Kreuzung Bonnstraße / Holzstraße erreichte. Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet. Da die Lichtzeichenanlage für den 30-Jährigen Rotlicht anzeigte, tastete er sich in den Kreuzungsbereich hinein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Mann aus Elsdorf mit seinem PKW BMW die Holzstraße aus Köln kommend in Richtung Kerpen. Er fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein und kollidierte dabei mit dem querenden Notarztwagen. Während der Elsdorfer unversehrt blieb, trugen die Insassen des Einsatzfahrzeugs leichte Verletzungen davon. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (mp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell