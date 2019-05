Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall an Stadtbahnhaltestelle

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag (28.05.2019) bei der Haltestelle Himmelsleiter zwischen einem Stadtbahnzug der Linie U15 und dem Ford einer 47-Jährigen ist Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden. Die 47-Jährige befuhr gegen 07.10 Uhr die Balthasar-Neumann-Straße und wollte nach rechts Richtung Mönchfeldstraße einbiegen. In diesem Moment kam von rechts der Stadtbahnzug und kollidierte mit dem Ford. Sowohl deren Fahrerin als auch der 39 Jahre alte Stadtbahnfahrer gingen davon aus, dass die Ampeln zum Zeitpunkt des Unfalls für sie freie Fahrt signalisierten. Die Klärung der Unfallursache dauert an. Die Unfallbeteiligten und die Fahrgäste blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

