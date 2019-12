Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201219-3: Schwerverletzte Fußgängerin - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 60-Jährige überquerte bei Grünlicht den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Worringer Straße / Albrecht-Dürer-Straße.

Am Freitagnachmittag (20. Dezember) ereignete sich um 14:00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Worringer Straße / Albrecht-Dürer-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto auf der Albrecht-Dürer-Straße und beabsichtigte an der Kreuzung, nach links auf die Worringer Straße stadteinwärts abzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 60-jährige Fußgängerin aus Richtung der Straße "Am Sportzentrum" die Worringer Straße bei Grünlicht an ihrem Überweg. Der Wagen stieß ungebremst gegen die Fußgängerin, die dabei schwer verletzt wurde. Nach der Erstbehandlung von Rettungskräften flog sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für den Verkehr bis um 15:00 Uhr gesperrt. (bm)

