POL-REK: 191219-2: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Hürth

In der Kellerwohnung eines Zehn-Parteien-Hauses brannten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Matratzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Streifenbeamte erhielten am Freitagmorgen (19. Dezember) gegen 07:00 Uhr den Einsatz zu einem Wohnungsbrand in der Duffesbachstraße. Dort hatte ein Mieter beim Verlassen seiner Wohnung Brandgeruch festgestellt und seine Nachbarn gewarnt. Die Keller-Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden. In den Räumen befanden sich keine Personen. Gebäudeschaden entstand ersten Ermittlungen zufolge nicht. Die Wohnung ist beschlagnahmt und versiegelt worden. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (bm)

