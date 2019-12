Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191218-3: Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein abbiegendes Auto stieß gegen eine Fußgängerin (45), die eine Straße überqueren wollte. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer des Wagens.

Am Dienstagmorgen (17. Dezember) beabsichtigte die 45-jährige Fußgängerin, am Kreisverkehrsplatz Thetforder Straße / Spijkenisser Straße die Straße zu überqueren. Ein Autofahrer in einem weißen Auto, ähnlich eines Jeeps, der von der Spijkenisser Straße in den Hohlweg abbiegen wollte, übersah offenbar die Fußgängerin und der Wagen stieß mit ihr zusammen. Die 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens stieg kurz aus und gab an, sie übersehen zu haben. Danach stieg der etwa 35-Jährige, 180 Zentimeter große Mann zurück in den Wagen und fuhr in Richtung Hohlweg davon. Der Fahrer hatte einen Dreitagebart und blonde Haare, die unter einer Kappe hervorschauten. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer blauen Sportjacke. Die 45-Jährige suchte eine Polizeidienststelle auf und später selbständig einen Arzt. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des Wagens und weitere Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden (bm)

