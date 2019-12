Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191217-3: Rollschuhfahrer stieß mit Auto zusammen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag (16. Dezember) auf der Friedrich-Ebert-Straße ist die am Unfall beteiligte unbekannte Autofahrerin geflüchtet.

Ein 50-jähriger Rollschuhfahrer fuhr gegen 13:30 Uhr auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Efferen. An der Kreuzung zur Severinusstraße beabsichtigte er, an der Fußgängerampel weiter geradeaus zu fahren. Dabei erfasste ihn das Auto einer unbekannten Autofahrerin, die mit ihrem Wagen rechts in die Severinusstraße abbog. Der Rollschuhfahrer verletzte sich leicht und suchte nach dem Unfall ein Krankenhaus auf. Die Autofahrerin fuhr in Richtung Kirche davon. Sie war laut Zeugenangaben 40 bis 45 Jahre alt, hatte dunkle Haare und fuhr einen silbernen VW Golf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur unbekannten Autofahrerin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

