POL-REK: 191216-5: Schwerverletzt nach Vorfahrtsmissachtung - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 59-jährige Autofahrerin übersah eigenen Angaben zufolge einen herannahenden Motorrollerfahrer (53) hinter zwei abbiegenden Autos.

Am Montagmorgen (16. Dezember) ereignete sich während des Berufsverkehrs um 07:00 Uhr an der Einmündung der Reifferscheidtstraße und der Horbeller Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dort wollte die 59-Jährige an der Einmündung nach links auf die Horbeller Straße in Richtung Luxemburger Straße abbiegen. Zeitgleich bogen zwei Fahrzeuge von der Horbeller Straße nach rechts in die Reifferscheidstraße ab. Dahinter fuhr der 53-Jährige mit seinem Motorroller, der in Richtung Frechener Straße weiterfahren wollte.

Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere und die 59-Jährige leichte Verletzungen. Zwei zufällig an der Unfallstelle anwesende Ärzte übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 08:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. (bm)

