Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191217-1: Weihnachtsschmuck gestohlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Frauen mit Kinderwagen und insgesamt sechs Kindern betraten ein Dekorationsgeschäft und steckten Waren ein.

Am Montag (16. Dezember) betraten drei Frauen mit Kinderwagen und sechs Kleinkindern im Alter zwischen zwei bis fünf Jahren um kurz vor 16:00 Uhr ein Warenhaus an der Kerpener Straße. Dort verbrachte die Gruppe etwa 20 Minuten, bevor sie eilig den Laden verließ und in verschiedene Richtungen flüchtete. Eine Zeugin bemerkte, dass die Frauen zuvor unter anderem Teller und Tannenbaumkugeln in den Wagen legten und mit Decken versteckten. Polizeibeamte konnten zwei der drei Frauen (27/23) antreffen und die Ware auffinden. Der Warenwert lag bei etwa 250 Euro. Die beiden Frauen wurden samt Gefolge zu einer Polizeidienststelle gebracht und dort ihre Personaldaten festgestellt. Die Ermittlungen zur dritten Frau dauern an. Die Ladendiebinnen müssen sich in einem Strafverfahren verantworten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell